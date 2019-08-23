Путин: США СРЕЖИССИРОВАЛИ ПРОПАГАНДИСТСКУЮ КАМПАНИЮ О ЯКОБЫ НЕСОБЛЮДЕНИИ РОССИЕЙ ДРСМД

«Наполи» объявил о трансфере Лосано из ПСВ

Короткая ссылка
Итальянский футбольный клуб «Наполи» объявил о переходе нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано из голландского ПСВ.
«Наполи» объявил о трансфере Лосано из ПСВ
  • © Erik Pasman/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до лета 2024 года.

Лосано выступал за ПСВ с 2017 года. В его активе 40 голов и 23 голевые передачи в 79 матчах за клуб из Эйндховена, в составе которого он стал чемпионом голландской Эредивизи.

По информации СМИ, этот трансфер стал рекордным в истории неаполитанского клуба, который заплатил €40 млн за мексиканского нападающего.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продлил контракт с Алексом Окслейдом-Чемберленом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить