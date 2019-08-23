«Наполи» объявил о трансфере Лосано из ПСВ

Итальянский футбольный клуб «Наполи» объявил о переходе нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано из голландского ПСВ.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до лета 2024 года.

Лосано выступал за ПСВ с 2017 года. В его активе 40 голов и 23 голевые передачи в 79 матчах за клуб из Эйндховена, в составе которого он стал чемпионом голландской Эредивизи.

По информации СМИ, этот трансфер стал рекордным в истории неаполитанского клуба, который заплатил €40 млн за мексиканского нападающего.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продлил контракт с Алексом Окслейдом-Чемберленом.