«Наполи» объявил о трансфере Лосано из ПСВ
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до лета 2024 года.
Лосано выступал за ПСВ с 2017 года. В его активе 40 голов и 23 голевые передачи в 79 матчах за клуб из Эйндховена, в составе которого он стал чемпионом голландской Эредивизи.
По информации СМИ, этот трансфер стал рекордным в истории неаполитанского клуба, который заплатил €40 млн за мексиканского нападающего.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продлил контракт с Алексом Окслейдом-Чемберленом.