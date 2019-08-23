Тарасова объяснила, почему у Сотниковой и Липницкой не было долгой карьеры

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о фигуристках Аделине Сотниковой и Юлии Липницкой, которые рано прекратили выступать после побед на зимних Олимпийских играх в Сочи.

«На мой взгляд, Аделину не надо было отпускать. Она никогда не была в самостоятельном плавании, её просто не успели этому научить. Могу ошибаться, но мне кажется, что изначально Елена Буянова готовила эту спортсменку не на одно четырёхлетие и не на одну победу. Просто после тех Игр всё, что творилось вокруг Сотниковой, было немножко похоже на всеобщее сумасшествие», — сказала Тарасова в интервью РИА Новости.

По поводу Липницкой тренер заявила, что Этери Тутберидзе не удалось оградить свою подопечную от негативного влияния нового окружения.

«Когда спортсмен добивается большого успеха, вокруг него мгновенно образовывается большое количество советчиков, которые лучше тренера знают, как и что нужно делать. Этот процесс обязательно нужно контролировать, но у тренера, как правило, уже не остаётся на это никаких сил», — добавила Тарасова.

По мнению специалиста Буянова и Тутберидзе не строили далекоидущих планов, исходя из которого следовало бы работать со спортсменками, чтобы держать всё под контролем, а осознали свои ошибки лишь со временем.

Ранее Тарасова высказалась о произвольных номерах Евгении Медведевой.