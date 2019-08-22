Газзаев назвал правильным вызов Чалова и Сулейманова в молодёжную сборную России

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение о вызове Фёдора Чалова и Магомеда-Шапи Сулейманова в молодёжную сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года с командами Сербии и Болгарии.

«Это молодые игроки, которые не всегда играют в составе национальной сборной России. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что эти игроки помогут. Я надеюсь, нашей молодёжке удастся попасть на чемпионат Европы, мы там давно не были», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Он отметил, что попадание на молодёжное Евро-2021 является важным этапом развития игроков.

«У первой сборной состав апробирован, там более опытные игроки. Первая сборная — это не эксперимент, так что это правильный шаг, потому как надо думать и об основной сборной, и о молодёжной» — добавил специалист.

Ближайшие матчи сборная России проведёт 2 и 9 сентября с Шотландией и Казахстаном соответственно, а молодёжная команда 6 и 10 сентября сыграет с Сербией и Болгарией.

Ранее Фёдор Чалов заявил, что будет выкладываться на 110% в матчах за молодёжную сборную России.