Хромых лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию

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Россиянка Майя Хромых занимает первое место по итогам короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию во французском Куршевеле.
Хромых лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

Судьи оценили прокат 13-летней российской фигуристки на 67,72 балла.

Второй стала представительница Южной Кореи Со Ён Ви — 65,75 балла. Тройку лидеров замыкает ещё одна россиянка Камила Валиева, набравшая 62,31 балла.

Произвольную программу фигуристки представят 23 августа.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева проведёт зарядку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

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