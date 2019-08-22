Хромых лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию

Россиянка Майя Хромых занимает первое место по итогам короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию во французском Куршевеле.

© Naoki Nishimura/AFLO

globallookpress.com

Судьи оценили прокат 13-летней российской фигуристки на 67,72 балла. Второй стала представительница Южной Кореи Со Ён Ви — 65,75 балла. Тройку лидеров замыкает ещё одна россиянка Камила Валиева, набравшая 62,31 балла. Произвольную программу фигуристки представят 23 августа. Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева проведёт зарядку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.