Хромых лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию
- © Naoki Nishimura/AFLO
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Судьи оценили прокат 13-летней российской фигуристки на 67,72 балла.
Второй стала представительница Южной Кореи Со Ён Ви — 65,75 балла. Тройку лидеров замыкает ещё одна россиянка Камила Валиева, набравшая 62,31 балла.
Произвольную программу фигуристки представят 23 августа.
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева проведёт зарядку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.