Галактионов высказал мнение о создании Юношеской футбольной лиги

Короткая ссылка
Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказал мнение о создании Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).
Галактионов высказал мнение о создании Юношеской футбольной лиги
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Этот чемпионат способствует повышению конкуренции, развитию молодых футболистов. Появляется большой пласт для просмотра вертикали юношеских и молодёжных национальных команд. Теперь нам, тренерам сборных, проще отслеживать кандидатов», — приводит слова Галактионова пресс-служба ЮФЛ.

Он также сравнил ЮФЛ и молодёжное первенство Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На каждом этапе свои особенности, скорость и интенсивность игры. Та прослойка, которая отсутствовала, сегодня восполнена. В молодёжной лиге появился возрастной ценз. Насколько я понимаю, в дальнейшем планируется устроить ещё один схожий с ЮФЛ чемпионат для своей возрастной категории. Всё это помогает развитию молодых футболистов, они начинают играть за пределами своего региона», — добавил специалист.

О создании ЮФЛ было объявлено в начале августа. На первом этапе участниками лиги станут команды 12 футбольных академий, в основном состоящие из игроков до 2002 года рождения. Победитель турнира будет представлять Россию в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее Галактионов поделился ожиданиями от квалификации на Евро-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить