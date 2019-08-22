Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказал мнение о создании Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

«Этот чемпионат способствует повышению конкуренции, развитию молодых футболистов. Появляется большой пласт для просмотра вертикали юношеских и молодёжных национальных команд. Теперь нам, тренерам сборных, проще отслеживать кандидатов», — приводит слова Галактионова пресс-служба ЮФЛ.

Он также сравнил ЮФЛ и молодёжное первенство Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На каждом этапе свои особенности, скорость и интенсивность игры. Та прослойка, которая отсутствовала, сегодня восполнена. В молодёжной лиге появился возрастной ценз. Насколько я понимаю, в дальнейшем планируется устроить ещё один схожий с ЮФЛ чемпионат для своей возрастной категории. Всё это помогает развитию молодых футболистов, они начинают играть за пределами своего региона», — добавил специалист.

О создании ЮФЛ было объявлено в начале августа. На первом этапе участниками лиги станут команды 12 футбольных академий, в основном состоящие из игроков до 2002 года рождения. Победитель турнира будет представлять Россию в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее Галактионов поделился ожиданиями от квалификации на Евро-2021.