РФС объявил о создании новой футбольной лиги

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании нового футбольного чемпионата.
РФС объявил о создании новой футбольной лиги
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба организации, с сезона-2019/20 будет образована Юношеская футбольная лига (ЮФЛ), участниками которой на первом этапе станут команды 12 футбольных академий, в основном состоящие из игроков до 2002 года рождения, — московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Чертаново» и «Строгино», «Зенит» и СШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Краснодар», казанский «Рубин», подмосковный «Мастер-Сатурн» и «Академия Коноплёва» из Самарской области.

Отмечается, что победитель турнира будет представлять Россию в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее сообщалось, что КДК РФС условно наказал «Ростов» проведением двух домашних матчей на нейтральном поле.

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