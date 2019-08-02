РФС условно наказал «Ростов» проведением двух домашних матчей на нейтральном поле

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по поводу инцидента с болельщиками московского «Спартака», произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
РФС условно наказал «Ростов» проведением двух домашних матчей на нейтральном поле
  • РИА Новости

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, которые передаёт РИА Новости, за то, что не была обеспечена безопасность на стадионе и это поставило под угрозу лиц, находящихся на нём, а также за иные нарушения регламента «Ростов»был оштрафован на 650 тыс. рублей.

Отмечается, что «Ростов» также будет обязан провести два домашних матча на нейтральном поле, однако данная мера наказания является условной.

После второго тура РПЛ, состоявшегося в Ростове 20 июля, болельщиков из фан-сектора «Спартака» длительное время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате чего в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН. В результате инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Ранее в сети появилось новое видео инцидента с фанатами «Спартака» в Ростове-на-Дону.

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