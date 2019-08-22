Мужчина, которого ударил Макгрегор, назвал бойца хулиганом с деньгами
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«Я могу принять удар. Боль была около недели. Это не убило меня или что-то в этом роде. Мне не нравится этот человек. Думаю, у него плохая репутация. Он — хулиган, хулиган с деньгами», — сказал 50-летний пострадавший мужчина, слова которого приводит Daily Star.
Инцидент произошёл в апреле в одном из баров Дублина, однако был предан огласке лишь спустя несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что ирландский боксёр Келлер вызвал на бой Макгрегора за удар пожилого мужчины.