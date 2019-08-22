Мужчина, которого ударил Макгрегор, назвал бойца хулиганом с деньгами

Короткая ссылка
Мужчина, которого ударил в баре бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор, прокомментировал произошедшее.
Мужчина, которого ударил Макгрегор, назвал бойца хулиганом с деньгами
  • © SMG/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я могу принять удар. Боль была около недели. Это не убило меня или что-то в этом роде. Мне не нравится этот человек. Думаю, у него плохая репутация. Он — хулиган, хулиган с деньгами», — сказал 50-летний пострадавший мужчина, слова которого приводит Daily Star.

Инцидент произошёл в апреле в одном из баров Дублина, однако был предан огласке лишь спустя несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что ирландский боксёр Келлер вызвал на бой Макгрегора за удар пожилого мужчины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить