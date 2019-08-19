Ирландский боксёр Келлер вызвал на бой Макгрегора за удар пожилого мужчины

Короткая ссылка
Ирландский боксёр Люк Келлер, выступающий в среднем весе, бросил вызов бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору.
Ирландский боксёр Келлер вызвал на бой Макгрегора за удар пожилого мужчины
  • AFP

«Мне грустно видеть, что Макгрегор пал так низко. То же самое он сделал с моим другом пару лет назад, я хочу поставить его на место. Надеюсь, у него есть мужское достоинство, чтобы снова выйти на ринг. Конор согласился на поединок, устроив истерику по телефону. Однако я сомневаюсь, что он будет драться. Он мог бы вернуть уважение всех ирландцев, но уважение и класс — то, чего нет у Макгрегора. Это нельзя купить ни за какие деньги», — написал Келлер в Twitter.

В апреле Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в пабе за отказ выпить его виски.

Ранее Мейвезер опроверг свои слова о реванше с Пакьяо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить