Ирландский боксёр Келлер вызвал на бой Макгрегора за удар пожилого мужчины

Ирландский боксёр Люк Келлер, выступающий в среднем весе, бросил вызов бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору.

«Мне грустно видеть, что Макгрегор пал так низко. То же самое он сделал с моим другом пару лет назад, я хочу поставить его на место. Надеюсь, у него есть мужское достоинство, чтобы снова выйти на ринг. Конор согласился на поединок, устроив истерику по телефону. Однако я сомневаюсь, что он будет драться. Он мог бы вернуть уважение всех ирландцев, но уважение и класс — то, чего нет у Макгрегора. Это нельзя купить ни за какие деньги», — написал Келлер в Twitter.

В апреле Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в пабе за отказ выпить его виски.

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