Мейвезер опроверг свои слова о реванше с Пакьяо

Бывший американский боксёр Флойд Мейвезер заявил, что видео с его словами о повторном бое с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Мэнни Пакьяо является ложным.

«Видео, которое появилось в интернете, является ложным. Я посещал Саудовскую Аравию довольно давно. Люди, с которыми я общался, попросили меня упомянуть Пакьяо. Это старое видео, реванша не будет, переговоры не ведутся», — приводит слова Мейвезера FightHype.

Арабский сайт Arab News опубликовал видео, на котором американец говорит о повторном поединке с Пакьяо. Портал утверждал, что его опубликовал сам Мейвезер.

Ранее Мейвезер заявил, что ведёт переговоры о реванше с Пакьяо.