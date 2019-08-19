Мейвезер опроверг свои слова о реванше с Пакьяо
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«Видео, которое появилось в интернете, является ложным. Я посещал Саудовскую Аравию довольно давно. Люди, с которыми я общался, попросили меня упомянуть Пакьяо. Это старое видео, реванша не будет, переговоры не ведутся», — приводит слова Мейвезера FightHype.
Арабский сайт Arab News опубликовал видео, на котором американец говорит о повторном поединке с Пакьяо. Портал утверждал, что его опубликовал сам Мейвезер.
Ранее Мейвезер заявил, что ведёт переговоры о реванше с Пакьяо.