ЦСКА может вынужденно провести два домашних матча Евролиги за границей

Баскетбольный ЦСКА из-за отсутствия свободных арен в Москве может вынужденно провести два ближайших домашних матча Евролиги за пределами России.

«У нас действительно пока нет решения, где проводить домашние встречи Евролиги с «Миланом» и «Панатинаикосом». «Мегаспорт» занят ледовым шоу Татьяны Навки, в УСК ЦСКА, который формально нам не принадлежит, в эти сроки состоится похожее новогоднее мероприятие», — приводит слова президента клуба Андрея Ватутина ТАСС.

Функционер сообщил, что армейцы ещё в начале июня предупреждали Евролигу о возможных проблемах.

«В Москве в эти даты нет свободных арен, удовлетворяющих требованиям турнира, поэтому вынуждены искать площадку за пределами столицы, рассматриваем варианты как в России, так и за её пределами, поэтому будем рады предложениям от других городов. Основное требование — арена вместимостью не меньше 7 тыс. мест, постараемся не покидать Европейский континент, но, как говорится, возможны любые варианты, выбор места проведения должен быть утверждён Евролигой», — добавил Ватутин.

Ранее ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера баскетбольной Евролиги.