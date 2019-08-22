Маршруты наземного транспорта изменят 25 августа в районе станции «ЦСКА» в Москве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».
С 14:00 автобус №175 поедет от метро «Сокол» до Песчаной площади, автобус №818 будет курсировать на двух участках: от метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой) и от Силикатного завода до Песчаной площади.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге решили ограничить движение транспорта из-за фестиваля «Мотостолица».