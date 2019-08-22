Агент Ничушкина раскрыл сумму контракта игрока

Агент Марм Гандлер, сотрудничающий с российским хоккеистом Валерием Ничушкиным, рассказал о финансовой составляющей нового контракта игрока.

«Объясню его контракт, потому что в прессе неправильно об этом пишут. В этом году контракт Валерия должен был составить $3,25 млн. Из них $500 тыс. — подписной бонус. А теперь его контракт будет на $850 тыс. Плюс он, разумеется, получит откупные от «Далласа». Ну и подписной бонус», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Валерий Ничушкин подписал годовой контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш». В прошлом сезоне россиянин выступал за «Даллас Старз».

Ранее «Динамо» подписало контракт с экс-хоккеистом «Вашингтона» Яшкиным.