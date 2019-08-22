Адвокат Мамаева не комментирует задолженность футболиста по налогам

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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы осуждённого футболиста Павла Мамаева, отказался комментировать задолженность клиента по налогам.
Адвокат Мамаева не комментирует задолженность футболиста по налогам
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Здесь пока дать комментариев не могу. Все комментарии по данному делу, всё, что связано с Павлом, — после 6 сентября», — приводит слова Бушманова РБК.

В настоящее время Павел Мамаев находится в колонии в Белгородской области, отбывая наказание за участие в серии драк в центре Москвы. 6 сентября должно состояться рассмотрение прошения футболиста об условно-досрочном освобождении.

Ранее Мамаев не заплатил налоги на сумму 434 тыс. рублей.

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