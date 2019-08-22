Адвокат Мамаева не комментирует задолженность футболиста по налогам

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы осуждённого футболиста Павла Мамаева, отказался комментировать задолженность клиента по налогам.

«Здесь пока дать комментариев не могу. Все комментарии по данному делу, всё, что связано с Павлом, — после 6 сентября», — приводит слова Бушманова РБК.

В настоящее время Павел Мамаев находится в колонии в Белгородской области, отбывая наказание за участие в серии драк в центре Москвы. 6 сентября должно состояться рассмотрение прошения футболиста об условно-досрочном освобождении.

Ранее Мамаев не заплатил налоги на сумму 434 тыс. рублей.