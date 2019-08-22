Мамаев не заплатил налоги на сумму 434 тысячи рублей
- © Агентство городских новостей «Москва»
Дело в отношении Мамаева было возбуждено 27 мая на основании судебного приказа Черемушкинского районного суда Москвы от 25 декабря 2018 года. Информация о долге футболиста, который составляет 434 144 рубля 95 копеек, находится в базе данных Федеральной службы судебных приставов.
В настоящее время Павел Мамаев отбывает тюремный срок в колонии в Белгородской области за участие в серии потасовок в центре Москвы. Футболист должен выйти на свободу в ноябре.
Ранее Акинфеев выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол.