Акинфеев выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол
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«Мы никогда не бросали Кокорина и Мамаева. Мы уверены, что они вернутся в футбол», — приводит слова вратаря ЦСКА Sport24.
Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за серию драк в центре Москвы в октябре 2018 года. В настоящее время футболисты отбывают заключение в колонии в Белгородской области. Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин — на месяц позже.
Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Ефремов получил травму колена.