Акинфеев выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев от лица всех российских футболистов выразил поддержку осуждённым игрокам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Мы никогда не бросали Кокорина и Мамаева. Мы уверены, что они вернутся в футбол», — приводит слова вратаря ЦСКА Sport24.

Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за серию драк в центре Москвы в октябре 2018 года. В настоящее время футболисты отбывают заключение в колонии в Белгородской области. Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин — на месяц позже.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Ефремов получил травму колена.