Акинфеев выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол

Короткая ссылка
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев от лица всех российских футболистов выразил поддержку осуждённым игрокам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Акинфеев выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Мы никогда не бросали Кокорина и Мамаева. Мы уверены, что они вернутся в футбол», — приводит слова вратаря ЦСКА Sport24.

Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за серию драк в центре Москвы в октябре 2018 года. В настоящее время футболисты отбывают заключение в колонии в Белгородской области. Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин — на месяц позже.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Ефремов получил травму колена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить