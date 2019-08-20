Футболист ЦСКА Ефремов получил травму колена

Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов будет прооперирован в связи с травмой колена.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, полузащитник команды Дмитрий Ефремов прошёл углублённое медобследование в одной из московских клиник. По его результатам у футболиста выявлены разрыв медиальной и передней крестообразной связок правого коленного сустава.

Ефремов получил травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (2:1). В ближайшее время спортсмен перенесёт операцию.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Севильи».