Мать Кучерова рассказала о страшной травме хоккеиста

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Светлана Кучерова, мать форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, рассказала о травме сына, которую он получил во время выступлений за московский ЦСКА.
Мать Кучерова рассказала о страшной травме хоккеиста
  • © Global Look Press

«Он получил травму в Subway Super Series. На последней минуте самого последнего матча его сильно толкнули в спину, вот плечо и повисло. Как мне потом врач сказал, там и смещение костей было, и порвано всё сверху донизу. В Москве Никиту показали какому-то доктору. Он сказал, что с плечом всё нормально, сын может тренироваться с полной нагрузкой. А ему было больно, он не мог нормально играть и хотел, чтобы его в Германии осмотрели специалисты. ЦСКА на это заявил: «Делайте операцию за свой счёт, а мы потом деньги отдадим». Хорошо, что на тот момент Никиту «Тампа» задрафтовала. Как только там узнали, что у сына проблемы с плечом, всё решилось в течение часа».

Также мать Кучерова рассказала, что после неудачной операции в Москве её сыну не дали никаких рекомендаций по восстановлению.

«Никиту выписали из больницы уже на следующий день после операции и не сказали, какие обезболивающие таблетки надо пить. Он мучился ужасно, воспоминания о той страшной боли у сына, наверное, остались на всю жизнь. Помимо этого, он после той операции руку над головой не мог поднять, со штангой толком поработать. И лишь в «Тампе» ему руку разработали. Сейчас Никита её может поднимать», — цитирует Светлану Кучерову «Матч ТВ».

Никита Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В прошлом сезоне 26-летний форвард сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 128 очков (41 + 87). Это достижение является рекордным для российских хоккеистов.

Ранее сообщалось, что Кучеров признан лучшим крайним нападающим по версии NHL Network.

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