Кучеров признан лучшим крайним нападающим по версии NHL Network

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим крайним форвардом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network.
Кучеров признан лучшим крайним нападающим по версии NHL Network
  • © Claus Andersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних форвардов второй год подряд.

Среди других российских игроков Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») занял третье место, Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») расположился на восьмой позиции, и Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») стал 14-м.

Ранее сообщалось, что Овечкин нанёс символический удар по мячу перед футбольным матчем «Динамо» — «Зенит».

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