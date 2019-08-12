Кучеров признан лучшим крайним нападающим по версии NHL Network

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим крайним форвардом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних форвардов второй год подряд.

Среди других российских игроков Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») занял третье место, Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») расположился на восьмой позиции, и Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») стал 14-м.

Ранее сообщалось, что Овечкин нанёс символический удар по мячу перед футбольным матчем «Динамо» — «Зенит».