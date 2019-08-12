Кучеров признан лучшим крайним нападающим по версии NHL Network
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- AFP
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних форвардов второй год подряд.
Среди других российских игроков Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») занял третье место, Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») расположился на восьмой позиции, и Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») стал 14-м.
Ранее сообщалось, что Овечкин нанёс символический удар по мячу перед футбольным матчем «Динамо» — «Зенит».