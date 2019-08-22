Источник: Суарес может продолжить карьеру в американском клубе Бэкхема

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес может стать футболистом американского «Интер Майами».

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий «Барселоны» Луис Суарес планирует перейти в американский «Интер Майами» в январе или летом 2020 года. По информации источника, футболист может подписать четырёхлетний контракт.

«Интер Майами» начнёт выступать в американской Высшей футбольной лиге в 2020 году. Одним из владельцев клуба является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Милан» претендуют на футболиста «Тоттенхэма» Орье.