Источник: Суарес может продолжить карьеру в американском клубе Бэкхема

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Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес может стать футболистом американского «Интер Майами».
Источник: Суарес может продолжить карьеру в американском клубе Бэкхема
  • AFP
  • © JORGE GUERRERO

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий «Барселоны» Луис Суарес планирует перейти в американский «Интер Майами» в январе или летом 2020 года. По информации источника, футболист может подписать четырёхлетний контракт.

«Интер Майами» начнёт выступать в американской Высшей футбольной лиге в 2020 году. Одним из владельцев клуба является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Милан» претендуют на футболиста «Тоттенхэма» Орье.

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