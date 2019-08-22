СМИ: ПСЖ и «Милан» претендуют на футболиста «Тоттенхэма» Орье

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Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье может продолжить карьеру в чемпионате Франции или Италии.
СМИ: ПСЖ и «Милан» претендуют на футболиста «Тоттенхэма» Орье
  • globallookpress.com
  • © Andrew Surma/ZUMAPRESS.com

Как сообщает Marca, французский ПСЖ и итальянский «Милан» заинтересованы в приобретении футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье. По информации источника, сам футболист также хочет покинуть лондонский клуб.

Орье уже выступал за ПСЖ с 2014 по 2017 года, после чего перешёл в «Тоттенхэм». Его нотракт с английским клубом действителен до 2022 года

Ранее сообщалось, что вратарь «Реала» Навас запросил трансфер из клуба.

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