Роналду заявил, что не против пообедать с Месси

Португальский футболист итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду порассуждал о своём соперничестве с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я действительно восхищён его карьерой. В свою очередь, Месси уже говорил, что у него возникли проблемы, когда я покинул Примеру, потому что это было соперничество, которое он ценит. Месси делает меня лучше, и наоборот. У нас отличные профессиональные отношения, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет. Я не был никогда с ним на обеде, но в будущем — почему бы и нет? У меня не было бы проблем с этим», — приводит слова португальца TVI.

Также Роналду считает, что их с Месси противостояние сравнимо с соперничеством легендарных гонщиков «Формулы-1» 1980-х — начала 1990-х Алена Проста и Айртона Сенны.

Ранее Роналду рассказал о завершении карьеры, мотивации и ценах на трансферном рынке.