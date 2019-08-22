Эксперт назвал причины разгромного поражения «Краснодара» от «Олимпиакоса в ЛЧ

Бывший игрок «Краснодара», а ныне эксперт Владимир Быстров прокомментировал игру российской команды в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом», в котором «быки» потерпели поражение со счётом 0:4.

«Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала. Те игроки, которые вышли в основном составе, тот же Юнес Намли вместо Магомеда-Шапи Сулейманова, не оправдали тренерских надежд. Тренеры ошиблись с выбором», — цитирует Быстрова сайт телеканала «Матч ТВ».

По словам эксперта, матч в Греции прошёл не по сценарию российской команды.

«Олимпиакос» ничего не выдумывал, греки играли в свою игру. А «Краснодар» пытался играть во что-то, наверное, в футбол», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в квалификации ЛЧ.