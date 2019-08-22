Футболист «Краснодара»: мы совершали глупейшие ошибки, и «Олимпиакос» нас наказал
- @olympiacosfc
«Нам всю игру было сложно. Мы совершали глупейшие ошибки, а «Олимпиакос» нас наказал. Но это уровень Лиги чемпионов. Нельзя допускать мысли, что с такой игрой пройдёшь дальше», — цитирует игрока «Краснодара» сайт Sport24.ru.
По словам Намли, футболистам «Краснодара» стоило бы действовать умнее и закрыться в обороне после первого или хотя бы второго пропущенного мяча.
«Но сейчас легко говорить. Ещё предстоит проанализировать игру, оправиться после такого поражения. Конечно, после 0:4 тяжело. Но надо отдаться полностью, не сдаваться и продолжать бороться. Это футбол, всё возможно», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в квалификации ЛЧ.