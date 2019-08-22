Тренер рассказал, что негативно сказалось на игре «Краснодара» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

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Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев рассказал, что по его мнению негативно повлияло на игру команды в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. с греческим «Олимпиакосом».
Тренер рассказал, что негативно сказалось на игре «Краснодара» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
  • © fckrasnodar.ru

«Наверное, на ход игры повлияла травма Ремы Кабеллы, наша структура нарушилась. Нам стало сложнее выстраивать игру, переходить к атакующим действиям во втором тайме», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».

29-летний французский хавбек получил повреждение в неудачном единоборстве, провёл на поле ещё несколько минут и не смог продолжить играть. На 26-й минуте вместо него вышел Кристофер Ольссон.

«Олимпиакос» на своём поле разгромил Краснодар со счётом 4:0. Ответная игра пройдёт в Краснодаре 27 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравший — в Лигу Европы.

Ранее Матвеев признал, что «Краснодар» сыграл авантюрно с «Олимпиакосом» в матче ЛЧ

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