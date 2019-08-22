Тренер рассказал, что негативно сказалось на игре «Краснодара» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
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«Наверное, на ход игры повлияла травма Ремы Кабеллы, наша структура нарушилась. Нам стало сложнее выстраивать игру, переходить к атакующим действиям во втором тайме», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».
29-летний французский хавбек получил повреждение в неудачном единоборстве, провёл на поле ещё несколько минут и не смог продолжить играть. На 26-й минуте вместо него вышел Кристофер Ольссон.
«Олимпиакос» на своём поле разгромил Краснодар со счётом 4:0. Ответная игра пройдёт в Краснодаре 27 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравший — в Лигу Европы.
Ранее Матвеев признал, что «Краснодар» сыграл авантюрно с «Олимпиакосом» в матче ЛЧ