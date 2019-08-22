Тренер признал, что «Краснодар» сыграл авантюрно с «Олимпиакосом» в матче ЛЧ

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Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев прокомментировал разгромное поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Тренер признал, что «Краснодар» сыграл авантюрно с «Олимпиакосом» в матче ЛЧ
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«Результат, конечно, не очень комфортный. Это преимущество, наверное, будет сложно отыграть. После счета 2:0 можно было остановиться и перейти к более оборонительным действиям, так как противостояние состоит из двух матчей, но мы сыграли авантюрно, постарались забить и пропустили две контратаки», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».

«Олимпиакос» на своём поле разгромил Краснодар со счётом 4:0. Ответная игра пройдёт в Краснодаре 27 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравший — в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что футболист «Олимпиакоса» высказался о победе над «Краснодаром» в матче ЛЧ.

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