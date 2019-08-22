Футболист «Олимпиакоса» высказался о победе над «Краснодаром» в матче ЛЧ

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Полузащитник греческого футбольного клуба «Олимпиакос» Георгиос Масурас прокомментировал победу над российским «Краснодаром» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Футболист «Олимпиакоса» высказался о победе над «Краснодаром» в матче ЛЧ
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«Сегодня мы сделали большой шаг навстречу групповому этапу. Мы играли с правильным настроем с первой минуты и справились с контратакующим потенциалом соперника. Кроме этого, мы создавали свободные зоны, создавали моменты и в итоге добились крупной победы», — приводит слова Масураса пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Олимпиакос» на своём поле разгромил Краснодар со счётом 4:0. Ответная игра пройдёт в Краснодаре 27 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравший — в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в матче ЛЧ.

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