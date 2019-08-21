Федун высказался о внедрении VAR

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Если VAR внедрят — а это произойдёт, — то должно быть очень жёсткое требование, что все спорные эпизоды должны показываться по телевидению — также, как показывают для VAR, как это делают в Великобритании. На мой взгляд, это требование должно быть внесено в регламент и являться обязательным. Его могут не показывать на экранах стадиона, но по телевизору — надо. Элементы субъективности, на мой взгляд, сильно сузятся», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что даже если ввести такое правило для использования VAR, вопросы к судейству матчей всё равно будут возникать.

«То, что VAR не ввели в первой половине чемпионата, — это просто позор нашего футбола», — добавил владелец клуба.

В первой половине сезона-2019/20 Российской премьер-лиги было принято решение использовать VAR лишь на некоторых матчах в рамках туров, а уже после перерыва ожидается полномасштабное использование системы.

Ранее сообщалось, что VAR в седьмом туре РПЛ будет работать на двух матчах.