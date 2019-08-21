Федун высказался о внедрении VAR
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- РИА Новости
«Если VAR внедрят — а это произойдёт, — то должно быть очень жёсткое требование, что все спорные эпизоды должны показываться по телевидению — также, как показывают для VAR, как это делают в Великобритании. На мой взгляд, это требование должно быть внесено в регламент и являться обязательным. Его могут не показывать на экранах стадиона, но по телевизору — надо. Элементы субъективности, на мой взгляд, сильно сузятся», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что даже если ввести такое правило для использования VAR, вопросы к судейству матчей всё равно будут возникать.
«То, что VAR не ввели в первой половине чемпионата, — это просто позор нашего футбола», — добавил владелец клуба.
В первой половине сезона-2019/20 Российской премьер-лиги было принято решение использовать VAR лишь на некоторых матчах в рамках туров, а уже после перерыва ожидается полномасштабное использование системы.
Ранее сообщалось, что VAR в седьмом туре РПЛ будет работать на двух матчах.