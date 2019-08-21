VAR в седьмом туре РПЛ будет работать на двух матчах

Система видеопомощи арбитрам (VAR) в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) будет задействована на матчах «Краснодар» — «Локомотив» и «Урал» — «Сочи».

Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Центральный матч тура между «Краснодаром» и «Локомотивом» рассудит Владислав Безбородов. Ассистентами на линии назначены Максим Гаврилин и Адлан Хатуев, а резервным рефери — Павел Кукуян. За работу VAR будут отвечать Сергей Карасёв и Михаил Вилков.

Сам Карасёв также назначен главным арбитром игры «Урала» и «Сочи». Лайнсменами будут работать Игорь Демешко и Константин Шаламберидзе, резервным судьёй — Евгений Турбин, VAR — Вилков и Василий Казарцев.

Ранее Карасёв объяснил, почему остановил матч «Спартак» — ЦСКА во время задымления.