Турецкий клуб объявил о переходе экс-форварда «Ливерпуля» Старриджа
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним англичанином рассчитано на три года.
Старридж выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2019 год и ушёл из команды на правах свободного агента. В его активе 68 голов и 26 голевых передач в 160 матчах за мерсисайдский клуб.
По итогам прошлого сезона «Трабзонспор» занял четвёртое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
Ранее сообщалось, что Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной».