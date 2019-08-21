Турецкий клуб объявил о переходе экс-форварда «Ливерпуля» Старриджа

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» объявил о переходе бывшего нападающего английского «Ливерпуля» Дэниела Старриджа.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним англичанином рассчитано на три года.

Старридж выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2019 год и ушёл из команды на правах свободного агента. В его активе 68 голов и 26 голевых передач в 160 матчах за мерсисайдский клуб.

По итогам прошлого сезона «Трабзонспор» занял четвёртое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной».