Турецкий клуб объявил о переходе экс-форварда «Ливерпуля» Старриджа

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Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» объявил о переходе бывшего нападающего английского «Ливерпуля» Дэниела Старриджа.
Турецкий клуб объявил о переходе экс-форварда «Ливерпуля» Старриджа
  • © Matt McNulty/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним англичанином рассчитано на три года.

Старридж выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2019 год и ушёл из команды на правах свободного агента. В его активе 68 голов и 26 голевых передач в 160 матчах за мерсисайдский клуб.

По итогам прошлого сезона «Трабзонспор» занял четвёртое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной».

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