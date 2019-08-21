КДК РФС вынес решение по инциденту с фанатами «Зенита» и ОМОНом
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- РИА Новости
По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, за необеспечение безопасности, которое поставило под угрозу жизни людей, «Зенит» был оштрафован на 100 тыс. рублей, ещё на 300 тыс. — за неправомерное поведение фанатов, а также на один матч при пустых трибунах — условно.
Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший вечером 3 августа, завершился со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что РФС дисквалифицировал Сергея Семака на два матча.