КДК РФС вынес решение по инциденту с фанатами «Зенита» и ОМОНом

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инциденту с болельщиками петербургского «Зенита» и ОМОНом, произошедшему в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, за необеспечение безопасности, которое поставило под угрозу жизни людей, «Зенит» был оштрафован на 100 тыс. рублей, ещё на 300 тыс. — за неправомерное поведение фанатов, а также на один матч при пустых трибунах — условно.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший вечером 3 августа, завершился со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что РФС дисквалифицировал Сергея Семака на два матча.