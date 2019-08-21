КДК РФС вынес решение по инциденту с фанатами «Зенита» и ОМОНом

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инциденту с болельщиками петербургского «Зенита» и ОМОНом, произошедшему в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
КДК РФС вынес решение по инциденту с фанатами «Зенита» и ОМОНом
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, за необеспечение безопасности, которое поставило под угрозу жизни людей, «Зенит» был оштрафован на 100 тыс. рублей, ещё на 300 тыс. — за неправомерное поведение фанатов, а также на один матч при пустых трибунах — условно.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший вечером 3 августа, завершился со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что РФС дисквалифицировал Сергея Семака на два матча.

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