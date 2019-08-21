РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за задолженности Бердыеву

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новых игроков из-за долгов клуба перед бывшим главным тренером команды Курбаном Бердыевым.
РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за задолженности Бердыеву
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, клуб задолжал не только 66-летнему специалисту, но и его ассистентам — Ивану Данильянцу и Александру Мацюре.

Отмечается, что санкции будут сняты после того, как «Ростов» выплатит все задолженности.

Бердыев возглавлял «Ростов» с 2014 по 2016 год, а с 2016 по 2017 год был исполнительным директором команды.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФС.

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