Зотов о трансферах Сутормина: закон и права футболиста никак не нарушаются

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал информацию, согласно которой петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» заплатили за переход полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.

«Я видел письмо, которое опубликовали СМИ. Но мы видели лишь одно письмо, хотелось бы посмотреть другие документы. Законно ли это? Закон никак не нарушается. Это вопрос договорённости клуба, хотя почему-то писали, что это право футболиста. Права самого футболиста никоим образом не нарушаются», — цитирует Зотова Sport24.

25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в «Зенит».

20 августа в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Рубин» заплатили за переход игрока по 50 тыс. рублей. Позже был опубликован документ, подтверждающий данную информацию.

Ранее президент «Оренбурга» заявил, что нет ничего особенного в трансфере Сутормина за 50 тыс. рублей.