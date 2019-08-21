Президент «Оренбурга»: нет ничего особенного в трансфере Сутормина за 50 тысяч рублей

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев признался, что не видит ничего особенного в переходе бывшего полузащитника команды Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей.

«Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, что теперь делать», — цитирует президента клуба ТАСС.

Он отметил, что для «Оренбурга» эта сделка в любом случае является хорошей, так как игрок ушёл в сильный клуб. Кияев назвал данный трансфер «имиджевым приобретением» клуба.

«Думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счёт будущего сотрудничества наших команд», — добавил Кияев.

25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в казанский «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в петербургский «Зенит».

20 августа в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Рубин» заплатили за переход игрока по 50 тыс. рублей. Позже был опубликован документ, подтверждающий данную информацию.

Ранее ФК «Волгарь» пошутил над суммой выплат за трансферы Сутормина.