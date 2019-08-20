ФК «Волгарь» пошутил над суммой выплат за трансферы Сутормина

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Пресс-служба астраханского футбольного клуба «Волгарь» пошутила над суммой солидарных выплат, которые получил коллектив за трансферы полузащитника Алексея Сутормина.

В Twitter клуба опубликовали фото котёнка, который ест последнюю палочку картофеля фри, с подписью: «Солидарные выплаты за Сутормина. Эх, ребята».

25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в казанский «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в петербургский «Зенит».

20 августа в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Рубин» заплатили за переход игрока по 50 тыс. рублей. Позже был опубликован документ, подтверждающий данную информацию. Кроме того, в документе указано, что «Волгарю» достались солидарные выплаты в размере 494 рублей.

Ранее агент Алексей Селюк пошутил, что за 50 тыс. рублей Сутормина мог бы купить любой болельщик.

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