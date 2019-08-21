Горлукович: впервые за 10 лет в «Спартаке» кто-то похож на центральных защитников
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- РИА Новости
«Наконец появилась оптимальная пара центральных защитников за последние десять лет. Это Жиго — Джикия. Вот они действительно похожи на центральных защитников. На них можно строить игру. Все остальные были... Что касается голкипера, Максименко — молодец, выручает. Берёт сложные мячи. Главное для него — не допускать простых ошибок», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».
Он также выразил мнение, что пресса зря слишком активно обсуждает действия хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева. По его мнению, не стоит из игрока делать звезду раньше времени.
«Бывает, человек забивает парочку — и пропадает... А вы сразу звезду нашли», — сказал Горлукович.
Ранее Жиго заявил, что победить в дерби с ЦСКА было настоящим счастьем.