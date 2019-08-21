Джорджевич заявил, что Иванович не хочет переходить из «Зенита» в «Црвену Звезду»

Нападающий Лука Джорджевич, перешедший из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив», ответил на вопрос, действительно ли защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович намерен уйти в сербскую «Црвену Звезду».

«Не хочет. Это я официально заявляю. Я ему уже всё сказал. Да и он сам не хочет», — цитирует игрока «Чемпионат».

Иванович выступает за «Зенит» с 2017 года. На его счету 97 игр за коллектив с берегов Невы, в которых он отметился восемью голами и сделал четыре результативные передачи.

Джорджевич перешёл в «Локомотив» из петербургского клуба «Зенит», за который выступал с 2012 года. Последние два сезона футболист провёл в аренде в тульском «Арсенале». За коллектив из Тулы он сыграл 50 матчей и забил 16 мячей.

Ранее Джорджевич признался, что мог перейти в ЦСКА.