Джорджевич признался, что мог перейти в ЦСКА

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Новичок московского «Локомотива», нападающий Лука Джорджевич признался, что мог перейти в московский футбольный клуб ЦСКА.
Джорджевич признался, что мог перейти в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Это правда, что прошлым летом я чуть не перешёл в ЦСКА. Но в этом году был ещё ближе к трансферу. Были серьёзные разговоры, но в итоге клубы не договорились», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его словам, армейцы были готовы его взять в случае продажи своего основного форварда Фёдора Чалова.

«Прошло время, Чалов никуда не ушёл, и я думал, что уже всё. Оказалось, нет. На меня всё равно претендовали, но спустя день агент сказал, что договориться не удалось», — добавил Джорджевич.

Лука Джорджевич перешёл в «Локомотив» из петербургского клуба «Зенит», за который выступал с 2012 года. Последние два сезона футболист провёл в аренде в тульском «Арсенале». За коллектив из Тулы он сыграл 50 матчей и забил 16 мячей.

Ранее Джорджевич рассказал о переходе из «Зенита» в «Локомотив».

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