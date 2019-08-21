Джорджевич признался, что мог перейти в ЦСКА
- РИА Новости
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«Это правда, что прошлым летом я чуть не перешёл в ЦСКА. Но в этом году был ещё ближе к трансферу. Были серьёзные разговоры, но в итоге клубы не договорились», — цитирует игрока «Чемпионат».
По его словам, армейцы были готовы его взять в случае продажи своего основного форварда Фёдора Чалова.
«Прошло время, Чалов никуда не ушёл, и я думал, что уже всё. Оказалось, нет. На меня всё равно претендовали, но спустя день агент сказал, что договориться не удалось», — добавил Джорджевич.
Лука Джорджевич перешёл в «Локомотив» из петербургского клуба «Зенит», за который выступал с 2012 года. Последние два сезона футболист провёл в аренде в тульском «Арсенале». За коллектив из Тулы он сыграл 50 матчей и забил 16 мячей.
Ранее Джорджевич рассказал о переходе из «Зенита» в «Локомотив».