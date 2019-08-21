Футболист Джорджевич рассказал о переходе из «Зенита» в «Локомотив»

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Новичок московского «Локомотива», нападающий Лука Джорджевич рассказал подробности своего трансфера из петербургского «Зенита».
Футболист Джорджевич рассказал о переходе из «Зенита» в «Локомотив»
  • © ФК «Локомотив»

«По условиям с «Локомотивом» очень быстро договорились. Из «Локомотива» позвонили моему агенту и сказали, что клуб во мне заинтересован», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его словам, переговоры длились всего два-три дня. Он отметил, что советовался о переходе в стан железнодорожников с защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем, который выступал за «Локомотив» с 2006 по 2007 год, и, как сказал Джорджевич, его экс-одноклубник назвал «Локомотив» идеальной командой.

«Клуб — топовый, но нет давления, как в «Зените». При этом состав не хуже. Всё организовано чётко», — добавил Джорджевич.

Лука Джорджевич выступал за «Зенит» с 2012 года. Последние два сезона футболист провёл в аренде в тульском «Арсенале». За коллектив из Тулы он провёл 50 матчей и забил 16 мячей.

Ранее гендиректор красно-зелёных Василий Кикнадзе выразил мнение, что «Локомотив» может выйти из группы в Лиге чемпионов.

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