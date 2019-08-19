Кикнадзе считает, что «Локомотив» может выйти из группы в Лиге чемпионов

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе оценил шансы команды на успешное выступление в футбольной Лиге чемпионов.

«Посмотрим, какая будет жеребьёвка в Лиге чемпионов, но думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

Он отметил, что у железнодорожников есть отличный прошлогодний пример ЦСКА, который смог не только бороться с грандами европейского футбола, но и обыгрывать их. По его словам, красно-зелёным необходимо для этого выполнить ряд условий.

«Прежде всего надо очень сильно хотеть. А ребята этого хотят, тем более поквитаться за прошлый год», — добавил Кикнадзе.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Локомотив» занял последнее, четвёртое место в группе.

Ранее агент экс-футболиста «Баварии» Франка Рибери заявил, что переговоры игрока с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии.