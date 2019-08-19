Кикнадзе считает, что «Локомотив» может выйти из группы в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе оценил шансы команды на успешное выступление в футбольной Лиге чемпионов.
Кикнадзе считает, что «Локомотив» может выйти из группы в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«Посмотрим, какая будет жеребьёвка в Лиге чемпионов, но думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

Он отметил, что у железнодорожников есть отличный прошлогодний пример ЦСКА, который смог не только бороться с грандами европейского футбола, но и обыгрывать их. По его словам, красно-зелёным необходимо для этого выполнить ряд условий.

«Прежде всего надо очень сильно хотеть. А ребята этого хотят, тем более поквитаться за прошлый год», — добавил Кикнадзе.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Локомотив» занял последнее, четвёртое место в группе.

Ранее агент экс-футболиста «Баварии» Франка Рибери заявил, что переговоры игрока с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить