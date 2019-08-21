Отец Василевского рассказал, почему «Тампа» провалила плей-офф прошлого сезона НХЛ

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Отец голкипера сборной России и клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского высказал своё мнение по поводу неудачного выступления команды его сына в плей-офф прошлого сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Отец Василевского рассказал, почему «Тампа» провалила плей-офф прошлого сезона НХЛ
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Последние 15 матчей в регулярке «Тампа» играла в благоприятный хоккей. Её игроки по накатанной шли, уверенно и спокойно завершали хороший сезон. А вот «Коламбус Блю Джекетс», который стал их первым соперником в Кубке Стэнли, наоборот, в концовке чемпионата сражался», — цитирует эксперта «Матч ТВ».

По его мнению, «Коламбус» был наиболее заряжен на серию, так как для него плей-офф будто начался ещё в конце регулярного чемпионата, где ему приходилось бороться за участие в Кубке Стэнли. «Тампа» же, как он отметил, не смогла перестроиться.

«Думала, что продолжит побеждать на мастерстве. Но это опыт. И очень полезный. Поэтому я не переживаю. Всё будет нормально», — сказал Василевский-старший.

Ранее сообщалось, что хоккеист Александр Овечкин войдёт в состав совета при главе Мордовии.

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