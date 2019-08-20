Хоккеист Овечкин войдёт в состав совета при главе Мордовии

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин войдёт в состав совета при главе Республики Мордовия Владимире Волкове по развитию физической культуры и спорта.

Об этом сообщает официальный сайт региона.

Отмечается, что спортсмен согласился включить свою кандидатуру в совет. При этом с соответствующей инициативой выступил сам Волков.

33-летний россиянин был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2004 года под общим первым номером. В составе «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является рекордсменом среди российских игроков по количеству заброшенных шайб и набранных очков в НХЛ.

Ранее Овечкин рассказал о приёме у Дональда Трампа.