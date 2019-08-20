Хоккеист Овечкин войдёт в состав совета при главе Мордовии
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт региона.
Отмечается, что спортсмен согласился включить свою кандидатуру в совет. При этом с соответствующей инициативой выступил сам Волков.
33-летний россиянин был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2004 года под общим первым номером. В составе «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является рекордсменом среди российских игроков по количеству заброшенных шайб и набранных очков в НХЛ.
Ранее Овечкин рассказал о приёме у Дональда Трампа.