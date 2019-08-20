Овечкин рассказал о приёме у Трампа

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» рассказал о приёме у президента США Дональда Трампа.
Овечкин рассказал о приёме у Трампа
  • © Michael Reynolds/CNP/AdMedia
  • globallookpress.com

«В «Кэпиталз» каждый решал сам, принимать ли приглашение. У меня не было с этим проблем. Приём прошёл шикарно, Трамп был очень позитивен и весел. Я доволен, что побывал в Белом доме», — цитирует Овечкина Forbes.

В марте 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» посетили Дональда Трампа в качестве действующих обладателей Кубка Стэнли. Чемпионы других североамериканских лиг, в частности Национальной баскетбольной ассоциации и Высшей бейсбольной лиги, от визита в Белый дом отказались.

Ранее Овечкин анонсировал выход в России своей фирменной пиццы.

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