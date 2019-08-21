Южный допускает, что теннисист Медведев может выиграть US Open

Бывший российский теннисист Михаил Южный считает, что его соотечественник Даниил Медведев способен одержать победу на турнире Большого шлема US Open.

«Видя результаты Даниила в последних турнирах, мы не можем исключать, что он выиграет US Open или выйдет в финал. Однако пока я бы не торопился. Но в будущем, мне кажется, это возможно», — приводит слова эксперта РБК.

Южный также признался, что не ожидал такого прогресса от 23-летнего игрока, который уже вошёл в топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов и выиграл «Мастерс» в Цинциннати. При этом Михаил отметил, что матч с Рафаэлем Надалем в финале «Мастерса» в Монреале показал, что Медведеву предстоит ещё много работы.

«Спрогнозировать, насколько он ещё сможет подняться в рейтинге, не так просто. И это будет зависеть не только от него, но и от игры соперников», — сказал Южный.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович поздравил Медведева с победой на турнире в Цинциннати.