Южный допускает, что теннисист Медведев может выиграть US Open

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Бывший российский теннисист Михаил Южный считает, что его соотечественник Даниил Медведев способен одержать победу на турнире Большого шлема US Open.
Южный допускает, что теннисист Медведев может выиграть US Open
  • © Scott Stuart/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Видя результаты Даниила в последних турнирах, мы не можем исключать, что он выиграет US Open или выйдет в финал. Однако пока я бы не торопился. Но в будущем, мне кажется, это возможно», — приводит слова эксперта РБК.

Южный также признался, что не ожидал такого прогресса от 23-летнего игрока, который уже вошёл в топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов и выиграл «Мастерс» в Цинциннати. При этом Михаил отметил, что матч с Рафаэлем Надалем в финале «Мастерса» в Монреале показал, что Медведеву предстоит ещё много работы.

«Спрогнозировать, насколько он ещё сможет подняться в рейтинге, не так просто. И это будет зависеть не только от него, но и от игры соперников», — сказал Южный.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович поздравил Медведева с победой на турнире в Цинциннати.

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