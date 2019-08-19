Первая ракетка мира Джокович поздравил Медведева с победой на турнире в Цинциннати
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«Поздравляю Медведева с победой. Заслуженно», — написал Джокович в сториз в своём Instagram.
В финале Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Для россиянина этот успех стал первым в карьере на турнирах серии «Мастерс», который позволил ему подняться на пятое место в рейтинге ATP.
Напомним, что Джокович уступил Медведеву в полуфинале.
Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал победу Медведева в Цинциннати блестящим достижением.