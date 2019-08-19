Кафельников назвал победу Медведева в Цинциннати блестящим достижением

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников поздравил соотечественника Даниила Медведева с победой на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.

«Я считаю, что это блестящее достижение. Он уже сейчас конкурирует с Надалем, Джоковичем и Федерером. Вы видите, что Медведев три последние недели играл против них в решающих матчах. К сожалению, в первых двух поединках он уступил, а вот в самой главной титульной встрече он проявил себя и абсолютно заслуженно выиграл, он большой молодец. Главное, чтобы к нему после таких матчей пришла уверенность», — цитирует Кафельникова Sport24.

Также бывший теннисист добавил, что Медведеву должно хватить времени восстановиться перед US Open, так как ему всего 23 года.

Ранее Медведев назвал попадание в топ-5 огромным достижением.