Кафельников назвал победу Медведева в Цинциннати блестящим достижением

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Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников поздравил соотечественника Даниила Медведева с победой на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Кафельников назвал победу Медведева в Цинциннати блестящим достижением
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я считаю, что это блестящее достижение. Он уже сейчас конкурирует с Надалем, Джоковичем и Федерером. Вы видите, что Медведев три последние недели играл против них в решающих матчах. К сожалению, в первых двух поединках он уступил, а вот в самой главной титульной встрече он проявил себя и абсолютно заслуженно выиграл, он большой молодец. Главное, чтобы к нему после таких матчей пришла уверенность», — цитирует Кафельникова Sport24.

Также бывший теннисист добавил, что Медведеву должно хватить времени восстановиться перед US Open, так как ему всего 23 года.

Ранее Медведев назвал попадание в топ-5 огромным достижением.

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