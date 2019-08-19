Медведев — о попадании в топ-5: это огромное достижение

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Российский теннисист Даниил Медведев впечатлён своим прогрессом в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Медведев — о попадании в топ-5: это огромное достижение
  • © Wally Nell/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это огромное достижение, в которое я не смог бы поверить ещё три недели назад, так как только попал в топ-10. Я говорил: «Будет здорово, если я сумею остаться здесь некоторое время, надеюсь, подольше». Теперь я в топ-5, это потрясающе», — цитирует россиянина официальный сайт АТР.

Медведев стал пятой ракеткой мира благодаря победе на турнире серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

Ранее Кузнецова объяснила поражение в финале турнира в Цинциннати недостаточной агрессией.

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