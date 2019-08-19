Кузнецова объяснила поражение в финале турнира в Цинциннати недостаточной агрессией

Россиянка Светлана Кузнецова подвела итоги финального матча турнира Женской теннисной ассоциации в Цинциннати, в котором она уступила американке Мэдисон Киз (5:7, 6:7).

«Думаю, я должна была сыграть агрессивнее. Мэдисон отлично подавала, намного лучше, чем я. Но всё равно шансы у меня были. Иногда так случается, вы знаете. Игра была равной, но она была немного агрессивнее. В целом, это была отличная неделя. Я обыграла прекрасных спортсменок. Сейчас я отлично себя чувствую. Я стараюсь находить позитив во всём, это придаёт мотивации на будущее», — цитирует Кузнецову официальный сайт WTA.

Также россиянка добавила, что рассчитывает отдохнуть перед турниром US Open, матчи основной сетки которого стартуют 26 августа.

Ранее сообщалось, что Кузнецова стала 62-й в рейтинге WTA, Шарапова поднялась на десять позиций.