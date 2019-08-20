РФБ готова помочь Блатту, у которого диагностировали рассеянный склероз

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация готова оказать любую помощь бывшему главному тренеру сборной России Дэвиду Блатту, у которого диагностировали рассеянный склероз.

«Читал письмо, и, конечно, если Дэвиду нужна будет любая помощь, от РФБ или от меня лично, то он её получит. Он знает, что его всегда тепло встретят в любом баскетбольном месте, тем более в России», — цитирует Кириленко ТАСС.

В настоящее время Дэвид Блатт занимает пост главного тренера греческого «Олимпиакоса». 60-летний специалист работал со сборной России с 2006 по 2012 год, завоевав с командой золотые медали чемпионата Европы 2007 года и став обладателем бронзовых медалей Олимпиады-2012.

Ранее экс-тренеру сборной России по баскетболу Блатту диагностировали рассеянный склероз.

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