Кремлёв: если россияне опозорятся на ЧМ по боксу, поедут на добычу полезных ископаемых

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поделился ожиданиями от выступления отечественных спортсменов на чемпионате мира 2019 года, который пройдёт в Екатеринбурге.

«Будем смотреть по итогам финального сбора в Златоусте, ведь даже первые номера не должны расслабляться. Это не обычный турнир, это домашний чемпионат мира. Хотелось бы всем ребятам пожелать удачи — мы едем биться, нам нужна только победа», — сказал Кремлёв в интервью RT.

Глава федерации заявил, что все российские боксёры должны «выложиться по максимуму, несмотря на усталость», и показать «красивый, чистый бокс».

«И не дай бог, опозорятся — поедут сразу из Екатеринбурга в Якутию, на добычу полезных ископаемых, а Вася (боксёр Василий Егоров. — RT) будет провожатым», — добавил, смеясь, Кремлёв.

Ранее главный тренер сборной России по боксу Виктор Фахрутдинов выразил мнение, что украинские спортсмены выступят на первенстве планеты в Екатеринбурге.