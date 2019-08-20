Кремлёв: если россияне опозорятся на ЧМ по боксу, поедут на добычу полезных ископаемых

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поделился ожиданиями от выступления отечественных спортсменов на чемпионате мира 2019 года, который пройдёт в Екатеринбурге.
Кремлёв: если россияне опозорятся на ЧМ по боксу, поедут на добычу полезных ископаемых
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Будем смотреть по итогам финального сбора в Златоусте, ведь даже первые номера не должны расслабляться. Это не обычный турнир, это домашний чемпионат мира. Хотелось бы всем ребятам пожелать удачи — мы едем биться, нам нужна только победа», — сказал Кремлёв в интервью RT.

Глава федерации заявил, что все российские боксёры должны «выложиться по максимуму, несмотря на усталость», и показать «красивый, чистый бокс».

«И не дай бог, опозорятся — поедут сразу из Екатеринбурга в Якутию, на добычу полезных ископаемых, а Вася (боксёр Василий Егоров. — RT) будет провожатым», — добавил, смеясь, Кремлёв.

Ранее главный тренер сборной России по боксу Виктор Фахрутдинов выразил мнение, что украинские спортсмены выступят на первенстве планеты в Екатеринбурге.

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